Семин: «Футбольная столица — это Краснодар»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какой город считает футбольной столицей страны.

«Какой город является футбольной столицей России — Москва или Санкт-Петербург? Все уже устали от этих вопросов каких-то непонятных. Футбольная столица — это Краснодар, там лучшая база, там команда сегодня на первом месте, там полный стадион, болельщики любят», — цитирует «ВсеПроСпорт» Семина.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.