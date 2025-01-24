Глушаков: «Спартак» — лицо российского футбола, главный клуб страны»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что у красно-белых богаче история, чем у «Зенита».

«Спартак» — лицо российского футбола, главный клуб страны. Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча — этим все сказано, такого не было ни у кого.

Почему не «Зенит»? Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе — это народная команда. «Зенит» появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых. В «Спартаке» большая семья, есть костяк — от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба», — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.