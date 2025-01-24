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Гладилин: «Шансов в «Спартаке» у Селихова не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход из московского клуба голкипера Александра Селихова.

«Шансов в «Спартаке» у него не было. Максименко сейчас в расцвете сил, он сильнее. А сидеть в запасе Селихову уже нет резона. Он в таком возрасте, что надо или быть основным вратарем, или завершать карьеру. Я считаю, что решение правильно. Ему надо играть, а завершать запасным голкипером — это неправильно», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».

Источник: «Газета.Ru»
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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