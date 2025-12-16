Семин: «Лучшие игроки года в РПЛ? Кордоба, Кисляк, Батраков»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» назвал трех лучших футболистов РПЛ по итогам 2025 года.

— Кто из наших игроков уже созрел для переезда в серьезный европейский клуб?

— Кисляк, Батраков. Возможно, Глебов.

— А можете назвать трех лучших игроков РПЛ в 2025 году?

— Кордоба, Кисляк, Батраков.

— Кисляка вы ставите повыше Батракова?

— Нет. Я просто назвал вам тройку лучших.

Ранее Семин назвал Джона Кордобу лучшим нападающим в РПЛ.