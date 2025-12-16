Верховный суд Швейцарии вынес окончательное решение в пользу «Ростова» по делу с Норманном

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию бывшего полузащитника «Ростова» Маттиасу Норманну по делу о расторжении контракта без уважительных причин. Дальнейшее обжалование для футболиста процессуально невозможно, сообщает пресс-служба клуба.

В начале апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежца выплатить ростовчанам компенсацию за нарушение при расторжении контракта. Футболист обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии, который также не счел доводы игрока убедительными.

Норманн выступал в РПЛ с января 2019 года, тогда он перешел в «Ростов» из «Брайтона». Последнюю часть российского этапа карьеры полузащитник провел в «Динамо», которое в 2022-м арендовало игрока у южан.

Норманн в августе 2023 года сообщил обоим клубам о расторжении контракта и перешел в «Аль-Раед».