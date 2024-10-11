Семин: «Мусаев, Галактионов и Семак работают в РПЛ лучше всех»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого на данный момент считает лучшими тренерами РПЛ.

Приз лучшего тренера сентября был вручен Мураду Мусаеву из «Краснодара».

«Все определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице с 27 очками. «Локомотив» набрал такое же количество очков, но находится на второй строчке, так как уступает «быкам» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 26 очками.