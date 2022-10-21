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Сегодня, 12:30

Семин ответил на вопрос, получится ли у Федорова, Лоськова и Пашинина в «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Лоськов и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» порассуждал о ближайших перспективах команды.

— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до нового года?

— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.

— Получается, Антону Миранчуку не найдется пока место в составе?

— Почему? Антон — игрок, который имеет неординарные качества. У него приличные физические данные, он способен отдать последний пас, хорош в завершении.

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

— Однако в последнее время не проходит в стартовый состав.

— Ну... Тут, наверное, ему нужно и себе задавать вопросы. Почему он стал хуже играть? Это надо узнать у тех, кто находится внутри клуба, команды. Мне же ясно одно: Миранчук обладает потрясающими данными, чтобы реализовать себя в полной мере на очень серьезном уровне.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».

Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Федоров
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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