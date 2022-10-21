Семин ответил на вопрос, получится ли у Федорова, Лоськова и Пашинина в «Локо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» порассуждал о ближайших перспективах команды.

— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до нового года?

— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.

— Получается, Антону Миранчуку не найдется пока место в составе?

— Почему? Антон — игрок, который имеет неординарные качества. У него приличные физические данные, он способен отдать последний пас, хорош в завершении.

— Однако в последнее время не проходит в стартовый состав.

— Ну... Тут, наверное, ему нужно и себе задавать вопросы. Почему он стал хуже играть? Это надо узнать у тех, кто находится внутри клуба, команды. Мне же ясно одно: Миранчук обладает потрясающими данными, чтобы реализовать себя в полной мере на очень серьезном уровне.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».