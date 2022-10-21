Агент Бальде рассказал, что его клиент и «Спартак» решили не оспаривать дисквалификацию

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал, что клуб и его клиент не будут оспаривать дисквалификацию футболиста.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — цитирует Пасторелло Sport24.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».