Юрий Семин - об уходе Тарасова: "Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" уход из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

32-летний хавбек покидает железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта. В составе "Локо" Тарасов провел в общей сложности 188 матчей и забил 12 мячей.

- Дмитрию большое спасибо за то время, которое он провел в команде. Он завоевывал золотые медали, Кубки. Дай бог каждому игроку приносить такую пользу коллективу. К сожалению, складываются ситуации, когда приходит время менять команду. Он в высшей степени ответственно относился к работе и клубу. (Арман Мкртчян)

"Локомотив" попрощался с Тарасовым. Он играл за команду 9 сезонов