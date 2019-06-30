16:33 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" попрощался с Тарасовым. Он играл за команду 9 сезонов

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"Локомотив" в официальном Твиттере попрощался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. 32-летний хавбек покидает железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта. В составе "Локо" Тарасов провел в общей сложности 188 матчей и забил 12 мячей.

"Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за все, Дима! Будем скучать!" - говорится в сообщении "Локо".

 

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