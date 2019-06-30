"Локомотив" попрощался с Тарасовым. Он играл за команду 9 сезонов

"Локомотив" в официальном Твиттере попрощался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. 32-летний хавбек покидает железнодорожников после девяти сезонов в связи с истечением контракта. В составе "Локо" Тарасов провел в общей сложности 188 матчей и забил 12 мячей.

"Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надежен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твое отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за все, Дима! Будем скучать!" - говорится в сообщении "Локо".

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

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