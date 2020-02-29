Юрий Семин — о новом контракте с «Локомотивом»: «Я перетерплю. И подожду»
22:00
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что у «Зенита» не сыграют с первых минут ни Дзюба, ни Азмун?
— Никаких эмоций. У нас было внимание на свою команду. Нужно было перестроение на других игроков.
— Довольны тем, как руководили командой ассистенты?
— Мы все равно связь держали. Игра шла нормально, чересчур больших проблем не было, как обычно бывает в Питере. Замена одна была, которую мы сообща сделали.
— Сказывается ли на вас неопределенность с новым контрактом?
— Я перетерплю. И подожду.
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