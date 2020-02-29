Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф — российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что у «Зенита» не сыграют с первых минут ни Дзюба, ни Азмун?

— Никаких эмоций. У нас было внимание на свою команду. Нужно было перестроение на других игроков.

— Довольны тем, как руководили командой ассистенты?

— Мы все равно связь держали. Игра шла нормально, чересчур больших проблем не было, как обычно бывает в Питере. Замена одна была, которую мы сообща сделали.

— Сказывается ли на вас неопределенность с новым контрактом?

— Я перетерплю. И подожду.