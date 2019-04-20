Юрий Семин: "Локомотив" проиграл последние 15 минут первого тайма"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

– Хороший матч. Очень напряженный. Жалко, что он закончился вничью, потому что мы продолжим отставать от "Зенита". На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать это давление, но мы не смогли. Поэтому пропустили этот мяч. Второй тайм был наш полностью. Произошли замены, которые очень и очень, на мой взгляд, положительно сказались. Чтобы поменять Игнатьева на Идову, нам пришлось делать двойную замену. Очко – движение вперед, я всегда так говорю. (Александр Рогулев)

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