Юрий Семин: «Кто такой Мещеряков? Наверное, физкультурник»

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, охарактеризовал председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

— Мещеряков утверждает, что у вас с ним всегда были хорошие отношения. А как на самом деле? — вопрос Семину.

- (Смеется) Пусть будет так.

— Можете объяснить, кто он такой?

— Когда-то работал в баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань». Все, что могу сказать.

— Не человек спорта?

— Наверное, физкультурник.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь