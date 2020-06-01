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Юрий Семин: «Кто такой Мещеряков? Наверное, физкультурник»

08:15
Анатолий Мещеряков. Фото ФК «Локомотив»
Анатолий Мещеряков. Фото ФК «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, охарактеризовал председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

— Мещеряков утверждает, что у вас с ним всегда были хорошие отношения. А как на самом деле? — вопрос Семину.

- (Смеется) Пусть будет так.

— Можете объяснить, кто он такой?

— Когда-то работал в баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань». Все, что могу сказать.

— Не человек спорта?

— Наверное, физкультурник.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь

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