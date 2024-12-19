Семин: «Если Угальде продолжит столько же забивать, за ним выстроится очередь из серьезных клубов»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что нападающим «Спартака» Манфредом Угальде могут заинтересоваться топ-клубы.

«Угальде в этом сезоне играет на европейском уровне. «Спартаку» будет непросто удерживать его в РПЛ. Если Угальде продолжит столько же забивать, за ним выстроится очередь из серьезных клубов», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

22-летний Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ. Он забил 15 мячей. Также на его счету 2 результативные передачи.