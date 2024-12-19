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Сегодня, 03:43

Балахнин: «1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на слова нападающего ростовской команды Николая Комличенко, который рассказал, что покупает помидоры раз в две недели, потому что они стоят 1000 рублей.

«Конечно, у нас не стоят столько помидоры. Они шикарные, вкусные, сладкие. Летом помидоры были в два, три раза дешевле. 1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест. Яйца в Ростове высшей категории стоят 120, а не 300 рублей. Это какой-то бред. Наверное, Николай в магазин никогда не заходил и не брал там ничего. Может, по телефону ему кто-то сказал, что такие цены. В Ростове с продуктами все нормально», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

В этом сезоне Комличенко сыграл 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Нападающий &laquo;Ростова&raquo; Николай Комличенко. Форвард «Ростова» Комличенко: «Меня шокируют цены на продукты»

Источник: «РБ Спорт»
Николай Комличенко
Футбол
Сергей Балахнин
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Милонов: «Комличенко вырос в поддельных трениках и ходил в левых кроссовках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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