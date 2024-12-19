Балахнин: «1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на слова нападающего ростовской команды Николая Комличенко, который рассказал, что покупает помидоры раз в две недели, потому что они стоят 1000 рублей.

«Конечно, у нас не стоят столько помидоры. Они шикарные, вкусные, сладкие. Летом помидоры были в два, три раза дешевле. 1000 рублей за помидоры — это глупости. Может, Комличенко золотые ест. Яйца в Ростове высшей категории стоят 120, а не 300 рублей. Это какой-то бред. Наверное, Николай в магазин никогда не заходил и не брал там ничего. Может, по телефону ему кто-то сказал, что такие цены. В Ростове с продуктами все нормально», — цитирует «РБ Спорт» Балахнина.

В этом сезоне Комличенко сыграл 22 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.