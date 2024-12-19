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Прудников: «Максименко — один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников считает, что голкиперу красно-белых Александру Максименко не стоит уезжать в европейский чемпионат.

«Многие отмечали атаку «Спартака», но про вратаря почти нет упоминаний. Я считаю, что Максименко — один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших.

Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет. Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ». Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник», — цитирует Legalbet Прудникова.

В 2024 году Максименко стал лучшим голкипером РПЛ по количеству матчей на ноль — 17.

Источник: Legalbet
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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