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Станислав Агкацев: «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что «быки» составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере. Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Зенит» с 14 очками находится на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Локомотив», набравший 15 баллов.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 - : -
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Спартак – Рубин
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Ахмат – Акрон
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 - : -
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