Станислав Агкацев: «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что «быки» составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Мы боремся с «Зенитом» за чемпионство, конечно. Мы нацелены на это, по крайней мере. Равноценен ли состав «Краснодара» с «Зенитом»? Я считаю, что у нас очень качественные игроки», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Зенит» с 14 очками находится на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Локомотив», набравший 15 баллов.