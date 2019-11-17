Юрий Семин: «Комитет по этике должен осудить господина Созина из-за слов о Миранчуке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал слова члена комитета по этике Андрея Созина, который в одном из интервью раскритиковал Алексея Миранчука за игру с Бельгией в матче отбора Евро-2020 (1:4) и с иронией отнесся к информации о трансферной стоимости полузащитника. Итальянские СМИ сообщили о том, что Алексеем и его братом Антоном интересуется «Ювентус», при этом первого оценили в 60 миллионов евро, а второго — в 40.

— Меня удивляет странные слова члена комитета по этике господина Созина, сказанные им в интервью, — отметил Семин. — Там он оценивает игру Алексея за национальную сборную, а также его стоимость. Имеет ли он такое право? Имеет ли право давать оценки игрокам национальной сборной? Он же не знает, какое Черчесов давал задание Миранчуку, какую он должен был выполнить работу. При этом рассуждает не только о об игре футболиста, так еще и стоимости. Он же не простой болельщик, а член комитета по этике.

Думаю, там должны поставить вопрос о корректности этих слов и осудить господина Созина, который дает подобные интервью. Он не имеет права оценивать любых футболистов. Нас вызывают на этот комитет, когда мы что-то нарушаем. Представители комитета должны своим примером показывать, как надо, а не наоборот. Вся Европа знает, кто такие Миранчуки — один и второй. (Дмитрий Зимин)