Юрий Семин: «Кикнадзе говорит, что не раскачивал лодку? Он всегда ее раскачивал!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал резонансное интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

— Как восприняли фразу Василия Кикнадзе: «Заявление Палыча, что «Локомотив» — это Семин» — вообще история неприемлемая"?

— Я никогда такого не говорил. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион.

— Еще одна цитата Кикнадзе: «Для меня Семин — легенда клуба. Мне жаль, что так все сложилось. Не получилось договориться. Я за собой прегрешений не числю. Ни разу не позволил себе раскачивать лодку»

— Он всегда ее раскачивал! (Виталий Айрапетов)

«Локомотив» занимает второе место с 44 очками в турнирной таблице РПЛ после 23 туров.

Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы