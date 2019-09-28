Юрий Семин: «Хотим, чтобы Алексей Миранчук сыграл в ближайшем матче»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука.

— Кубок уже забыли, сегодня чемпионат. Давайте вопросы по чемпионату, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч премьер», — У нас состав максимальный, за исключением Миранчуков. Состояние Алексея Миранчука? Мы хотим, чтобы в ближайшем матче он играл. Что решает этот матч? Сегодня он решает три очка. У «Зенита» 23 очка, у нас 20.

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