Юрий Семин: "Фарфан опять 24 часа летел и только вчера появился"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России (1:0).

– Игра получилась очень хорошей, потому что мы взяли три очка и движемся вперед, – сказал Семин на пресс-конференции. – Вязкая она или красивая – не играет роли. Сегодня было сложно. После матчей сборных так всегда. Хорошо, что неплохо – за исключением одного-двух эпизодов – играли в обороне, сохраняли счет, боролись за эти три очка. Это самое главное. Мы продолжаем борьбу.

– Почему убрали с поля Игоря Денисова?

– Потому что нужно было усилить атакующие действия, нужны были неординарные решения. Ничья нас не устраивала, поэтому произошла такая замена. Почему вышел именно Хвича Кварацхелия: он провел хорошо сбор, неплохо выглядел в товарищеской игре, забил там. Основания считать его конкурентоспособным игроком он нам дал.

– Какова ситуация с травмированными и ждать ли на поле Ману Фернандеша?

– Что касается Фарфана (перуанца не было в заявке на матч. – Прим. "СЭ"): он опять 24 часа летел, и только вчера появился, потому что иначе было долететь невозможно. Всегда с Фарфаном такая проблема. К следующей игре будет готовиться и он, и Фернандеш. Ману сыграл товарищеский матч и выглядел неплохо. Коломейцеву нужно время, а Рыбус готов играть.

– То, что второй тур подряд победы приносит пенальти – не смущает?

– Гол есть гол. С пенальти или не пенальти. Игнатьев играл остро, получил пас вразрез. Все было закономерно. Мне счет очень нравится, еще девять раз так бы выиграть.

– То, что на левом фланге обороны играл правоногий защитник Идову, не доставляет неудобств?

– В атаке, может, не всем хорошо с правоногим защитником на левом фланге, но это полезно для обороны. Брайан вышел под Жоаозиньо. (Илья Егоров)