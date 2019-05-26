Юрий Семин: "Давление есть, внутренне каждый чувствует меру ответственности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда чувствует ответственность за исход встречи.

Напомним, что в случае победы "Локо" займет второе место и напрямую пройдет в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Когда выигрываешь, то всегда больше положительных эмоций, игроки должны быстрее восстанавливаться, конечно. Давление есть, внутренне каждый чувствует меру ответственности, постараемся сделать все, чтобы у болельщиков было хорошее настроение. Выбор схемы на игру? Это зависит от игроков – травмы в линии защиты, атаки, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".