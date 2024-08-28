Савичев — о Стрельцове: «Он давал нам советы втихаря от Иванова. Просил быть понаглее»

Бывший футболист «Торпедо», «Олимпиакоса», «Саарбрюккена», «Санкт-Паули» и сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с Эдуардом Стрельцовым.

— Валентин Иванов всю советскую карьеру был вашим главным тренером. А с Эдуардом Стрельцовым пересекались?

— Конечно. Почти все время виделись на тренировках. Мы были в первой команде, он работал детским тренером в «Торпедо», вел два-три возраста мальчиков. А нам советы давал.

— И как же они звучали?

— Быть на поле понаглее. «Выходишь на игру — отключайся, никого с трибун не слушай, близко к сердцу не принимай. Знаешь, — говорит, — сколько на меня оттуда кричали, обидных вещей говорили? А завтра ты герой». Спрашиваю: «Что вам кричали?» — «Стрельцов, ты хоть пару метров там пробеги, чего стоишь все время!» Но его это только мотивировало и заводило. «А если будешь ко всему этому слишком серьезно относиться, то и сам расстроишься, и сожрут тебя».

— То есть хотел Эдуард Анатольевич общаться с новым поколением, делиться своим опытом?

— Да, всегда. На всех матчах присутствовал. Но Стрельцов пытался подойти к нам так, чтобы не было свидетелей.

— Почему?

— Потому что вдруг он что-то посоветует, а потом не так пойдет. Иванов нас от этого оберегал. Говорил: «Я — тренер, вы только меня должны слушать».

— То есть Валентину Козьмичу не нравилось, когда Стрельцов вам советы давал?

— Да. Как я понял, когда Иванов стал тренером, а Стрельцов с Ворониным еще играли, у них отношения изменились по сравнению с тем временем, когда все вместе на поле выходили. И это отразилось на том, что было после.

— Козьмич ругаться умел как мало кто. Знаменит был в том числе и этим.

— О-о-о, это вообще! Особенно мы любили, когда «Торпедо» с харьковским «Металлистом» играло и они с Евгением Лемешко пересекались.

— Главный тренер харьковчан был тот еще острослов. Есть знаменитая история, когда автобус «Металлиста» поравнялся с ассенизационной машиной и Лемешко сказал в окно ее водителю, чтобы все слышали: «Привет, коллега!» Тот: «Какой же я вам коллега?» — «Ты говно везешь — и я тоже!»

— Ну вот и с Козьмичом они друг друга осыпали такими выражениями, что мало никому бы не показалось. Мы четко знали, что в игре с этим соперником, если Иванов будет кричать — то не на нас, а на Лемешко, переругиваться с ним. На такое даже от игры можно было отвлечься! Футболистам тоже от него доставалось будь здоров. Но на Козьмича никто не обижался. Матюшком он, конечно, мог ругаться, но только на поле. Все понимали, что это не со зла, а просто на эмоциях.