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Судейство

Сегодня, 11:41

Газизов — о словах Андреева в адрес судей: «Сорвался и чуть-чуть пережал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

«Чуть-чуть пережал он всю эту историю. Но ничего страшного. У всех бывает. Сорвался», — сказал Газизов «СЭ».

Заседания комитета по этике по делу о нецензурных высказываниях Андреева в адрес судей после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3) пройдет 30 августа.

Дмитрий Андреев и&nbsp;Владислав Безбородов. Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?

Дмитрий Андреев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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