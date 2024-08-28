Газизов — о словах Андреева в адрес судей: «Сорвался и чуть-чуть пережал»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

«Чуть-чуть пережал он всю эту историю. Но ничего страшного. У всех бывает. Сорвался», — сказал Газизов «СЭ».

Заседания комитета по этике по делу о нецензурных высказываниях Андреева в адрес судей после матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3) пройдет 30 августа.