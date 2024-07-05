Первак: «У Бормана все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в Челябинске с тренером Валерием Овчинниковым по прозвищу Борман.
— Самое интересное, что услышали от Овчинникова?
— Ой, у него все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел.
— Просил работу с судьями профинансировать?
— Ага. «Дай денег, и все вопросы решу». Ответил: «Валера, тогда зачем ты нужен? Деньги и у меня есть. Может, я тренером буду?»
— Приглашая Бормана, разве не знали о милых тонкостях его работы?
— Откуда? В футболе я был еще новичком. Информация о Бормане стала поступать лишь после того, как назначил его главным.
— Схватились за голову?
— Да нет, решил поближе к человеку присмотреться. Подумал — может, и с ним выйдем в первый дивизион. Но не было ни игры, ни результата.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -