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Первак: «У Бормана все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в Челябинске с тренером Валерием Овчинниковым по прозвищу Борман.

— Самое интересное, что услышали от Овчинникова?

— Ой, у него все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел.

— Просил работу с судьями профинансировать?

— Ага. «Дай денег, и все вопросы решу». Ответил: «Валера, тогда зачем ты нужен? Деньги и у меня есть. Может, я тренером буду?»

— Приглашая Бормана, разве не знали о милых тонкостях его работы?

— Откуда? В футболе я был еще новичком. Информация о Бормане стала поступать лишь после того, как назначил его главным.

— Схватились за голову?

— Да нет, решил поближе к человеку присмотреться. Подумал — может, и с ним выйдем в первый дивизион. Но не было ни игры, ни результата.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Футбол
Валерий Овчинников
Юрий Первак
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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