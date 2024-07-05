Первак — о переходе Видича в «Спартак»: «Обошелся в пятерку. Из которых один миллион наликом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода из «Црвены Звезды» сербского защитника Неманьи Видича.

— За Видичем вы лично летали в Белград раз семь.

— Это 2004-й, в Португалии проходил чемпионат Европы. Мотался туда — и заскакивал в Белград. Поэтому визитов семь было. «Црвена» попросила миллион долларов наличными, в чемодане. Отдавали в Австрии. Приехал президент клуба, легендарный Драган Джаич, с окружением.

— Воображение дорисовывает — чемодан в ресторане тихонечко пододвинули ему ногой.

— Да нет, что вы. В банке! Расписки от них получили!

— Ну и во сколько обошелся Видич?

— Изначально цена была семь миллионов евро. Разбили на три части. Но через год «Црвена» прислала официальное письмо с предложением выплатить все сразу, пообещав сбавить цену. Мы с Федуном за счеты взялись. Получилось выгоднее вот так, как предлагали сербы. В итоге обошелся Видич в пятерку. Из которых один миллион наликом.

— За защитника такого класса пять миллионов сейчас — копейки.

— Да и тогда были копейки!