Первак — о переходе Видича в «Спартак»: «Обошелся в пятерку. Из которых один миллион наликом»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода из «Црвены Звезды» сербского защитника Неманьи Видича.
— За Видичем вы лично летали в Белград раз семь.
— Это 2004-й, в Португалии проходил чемпионат Европы. Мотался туда — и заскакивал в Белград. Поэтому визитов семь было. «Црвена» попросила миллион долларов наличными, в чемодане. Отдавали в Австрии. Приехал президент клуба, легендарный Драган Джаич, с окружением.
— Воображение дорисовывает — чемодан в ресторане тихонечко пододвинули ему ногой.
— Да нет, что вы. В банке! Расписки от них получили!
— Ну и во сколько обошелся Видич?
— Изначально цена была семь миллионов евро. Разбили на три части. Но через год «Црвена» прислала официальное письмо с предложением выплатить все сразу, пообещав сбавить цену. Мы с Федуном за счеты взялись. Получилось выгоднее вот так, как предлагали сербы. В итоге обошелся Видич в пятерку. Из которых один миллион наликом.
— За защитника такого класса пять миллионов сейчас — копейки.
— Да и тогда были копейки!
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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