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Зарема о возможном уходе Соболева в «Зенит»: «Он еще в красно-белой футболке, но его уже давно потеряли»

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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Также Салихова отреагировала на совет агента Германа Ткаченко руководству московской команды оставить Соболева до конца сезона-2024/25, а затем продать его, если он хочет покинуть клуб.

«Все, чем занят «Спартак» в 2024 году, — это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев. Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна — ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства. Соболев еще в красно-белой футболке, но давайте откровенно, его давно потеряли. Кто? Пусть ответит Малышев. Ни Тедеско, ни Ваноли, ни Лука Каттани никогда не жаловались на Александра, не было вопросов к мотивации или отдаче. И при них Соболев рос и становился разноплановым форвардом.

Предложение Ткаченко — оставить Соболева на год, принципиально ссылаясь на опыт «МЮ» и «Баварии». Ну вот где сейчас «МЮ», сколько тренеров сменили, даже Роналду от них в шоке в Саудовскую Аравию сбежал. А «Бавария» проявила тупую принципиальность, наказав Нагельсманна, и сразу сдала про всем фронтам. Их ли ставить в пример взаимодействия с игроками и тренерами? Почему не «Реал» с Пересом, который собирает только creme de la creme, и каждый игрок реализует свою мечту?

Всем известно, что немотивированный футболист всегда теряет в трансферной стоимости, но материальная сторона новых боссов не особо интересует. Забавно, как клубные блогеры тут же поддержали Ткаченко, предложив чуть не в противогазе заставить бегать игрока за «Спартак-2», а могли и бы вовсе просить сослать в женскую команду. При этом те же блогеры массово проигнорировали яркий спич агента Угальде, а вот купол Исаакиевского собора в ночном посте Соболева они, конечно, разглядели и отреагировали молниеносно», — заявила Салихова.

 
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По мнению супруги бывшего владельца «Спартака», действия нынешнего руководства красно-белых приведут к тому, что клуб не сможет бороться за титулы в сезоне-2024/25.

«Что таким образом доказывает руководство? По словам клубных блогеров, идет игра мышцами и чего-то там еще. Увлекаясь демонстрациями того самого, руководство получит лишь еще один бестрофейный сезон и запах сероводорода в раздевалке.

А, собственно, кто такой Ткаченко, чтобы раздавать советы, как действовать в подобных ситуациях? У него был положительный опыт с «Анжи» при космических бюджетах? Нет. Более того, «Анжи» перестал существовать благодаря «умелой» трансферной политике Германа, тратились сотни миллионов, а выхлопа ноль. Или, может быть, с ним «Крылья» феерили или стали кузницей кадров для главных команд страны?

Подобные рекомендации имеют один эффект — признание клубом ничтожности личности любого футболиста вне зависимости от его КПД и вклада в клубные победы, а также незрелость менеджмента и неумение разрешать конфликтные ситуации на первых стадиях их возникновения. Сложные периоды есть в жизни всех футболистов и любых команд. От гибкости и опыта спортивного директора и прочего руководства зависит, как клуб пройдет их, с болезненными потерями или обретением своих же игроков с трансформированным мышлением. В любом случае решение должно приниматься в первую очередь в интересах команды», — добавила Салихова.

Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.

По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить Соболева в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

 
Деян Станкович. В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?

 

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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