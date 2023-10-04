В «Локомотиве» ответили на вопрос о снижении медиаактивности Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о снижении активности в медиа нападающего Артема Дзюбы.

«Думаю, Артем сам делает определенные и правильные выводы. Он большой футболист. Не хочу говорить слово легендарный, но во многом да. Один из самых заслуженных спортсменов в российском футболе на сегодняшний день», — сказал Нагорных «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Всего за железнодорожников он провел 24 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.