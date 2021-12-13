Юрий Ковтун заявил, что смена главного тренера может встряхнуть игроков «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру команды в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:3).

«Команда, может, плохо была готова после матча Лиги Европы, не хватало эмоций, — сказал Ковтун ТАСС. — Старание было, но чего-то не хватало: концовка была одна из проблемных. Вроде как создают моменты, но нет забитого мяча, и это главное. Команда стремилась переломить ход игры, плюс удаление, но по счету «Сочи» переиграл «Спартак».

Важный момент, когда команда пропускает, то реализация хромает. Если и в обороне команда действует уверенно, есть тогда какой-то шанс, и момент можно реализовать. А тут первый мяч — пенальти, а потом недоиграли эпизоды, второй мяч — игроки «Сочи» втроем в атаку бегут, а у «Спартака» такого нет».

Ранее ряд СМИ сообщил, что главный тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть команду в зимнюю паузу.

«Наверное, двоякое впечатление, видим игры, руководство не убеждает результат. Да, результаты в Лиге Европы, но чемпионат тоже немаловажный, и нужно, чтобы команда занимала достойное место, а не был бы эпизодический успех. Поэтому есть неудовлетворение руководства, и если об этом пишется, то решение какое-то есть. Команда укомплектована, но с приходом нового главного тренера игроки проявят себя, будут вопросы, почему при том тренере не проявляли себя, и когда будет смена, станем ожидать изменений. Если смена тренера их встряхнет», — отметил Ковтун.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.