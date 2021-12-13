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«Руй — наш тренер». Баннер фанатов «Спартака» в поддержку тренера

22:53
Баннер болельщиков «Спартака». Фото Севастиан Терлецкий., «СЭ»
Баннер болельщиков «Спартака». Фото Севастиан Терлецкий., «СЭ»
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«Спартак» закончил первую часть Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22 гостевым поражением от «Сочи» (0:3). Однако это не помешало команде собраться на командный ужин после матча.

Болельщики «Спартака» растянули баннер в поддержку главного тренера Руя Витории у ресторана, где проходит ужин с тренером.

«Руй — наш тренер», — гласит надпись.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры