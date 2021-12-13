«Спартак» закончил первую часть Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22 гостевым поражением от «Сочи» (0:3). Однако это не помешало команде собраться на командный ужин после матча.

Болельщики «Спартака» растянули баннер в поддержку главного тренера Руя Витории у ресторана, где проходит ужин с тренером.

«Руй — наш тренер», — гласит надпись.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством «Спартак» занял первое место в своей группе и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку, набрав 23 балла.