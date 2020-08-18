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Юрий Газинский: «Такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы»

22:08
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский остался удовлетворен игрой команды в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:0).

— Такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы, — приводит слова Газинского «Матч Премьер». — Небольшая нервозность была. Но мы контролировали ход встречи и заслужили три очка.

Все в равных условиях, не такая большая была пауза. Не было времени растерять форму.

Краснодар — Арсенал Т

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