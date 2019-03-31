Юрий Газинский: "Хочется как можно скорее одержать победу"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский сказал, что его команда хочет одержать победу в матче 21-го тура чемпионата России против "Анжи".
- Есть, конечно, психологический момент - хочется как можно скорее одержать победу, - цитирует футболиста официальный Твиттер клуба. - Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед.
Матч "Краснодар" - "Анжи" начнется в 19.00 по московскому времени.
Мы ооочень соскучились! И вот наконец 👇– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 31 марта 2019 г.
🔥#MatchDay 🔥
⚽ #КраснодарАнжи
🏆 21 тур @rfpl
📍 Краснодар
🏟 "Краснодар"
🗓 31 марта
🕟 19:00
📺 @matchpremier
Битва, которая должна перевернуть всё 👊
Поддержи команду на стадионе 🏟 Билеты в кассах и онлайн🖤💚 pic.twitter.com/umIA62VCRR
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