10:54 | Футбол — РПЛ

Юрий Газинский: "Хочется как можно скорее одержать победу"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский сказал, что его команда хочет одержать победу в матче 21-го тура чемпионата России против "Анжи".

- Есть, конечно, психологический момент - хочется как можно скорее одержать победу, - цитирует футболиста официальный Твиттер клуба. - Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед.

Матч "Краснодар" - "Анжи" начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Краснодар - Анжи

 

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