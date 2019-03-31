Юрий Газинский: "Хочется как можно скорее одержать победу"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский сказал, что его команда хочет одержать победу в матче 21-го тура чемпионата России против "Анжи".

- Есть, конечно, психологический момент - хочется как можно скорее одержать победу, - цитирует футболиста официальный Твиттер клуба. - Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед.

Матч "Краснодар" - "Анжи" начнется в 19.00 по московскому времени.

Мы ооочень соскучились! И вот наконец 👇



🔥#MatchDay 🔥



⚽ #КраснодарАнжи

🏆 21 тур @rfpl

📍 Краснодар

🏟 "Краснодар"

🗓 31 марта

🕟 19:00

📺 @matchpremier



Битва, которая должна перевернуть всё 👊

Поддержи команду на стадионе 🏟 Билеты в кассах и онлайн🖤💚 pic.twitter.com/umIA62VCRR – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 31 марта 2019 г.

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