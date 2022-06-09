Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию La Gazzetta dello Sport о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Пусть руководство «Спартака» решает. Потеря ли это для клуба? А в чем? Он что, играет? На поле выходит? В «Спартаке» недолго был и зачем о Ваноли вообще говорить. Он сезон не отработал даже. Команда 10-е место заняла. Сам результат говорит за себя. Команда как нестабильно играла, так и играет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10-е место в сезоне-2021/22 в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

В четверг La Gazzetta dello Sport сообщила, что 49-летний Ваноли покинет красно-белых.