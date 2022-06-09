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Кавазашвили: «Господину Ваноли посоветовал бы не забывать, что «Спартак» — всемирный бренд»

Кавазашвили напомнил Ваноли, что «Спартак» является всемирным брендом в футболе
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера.

«Честно говоря, не могу понять тренеров, которые приходят на какой-то короткий период и дальше уходят из команды. Так профессиональные тренеры не поступают. Мы абсолютно не знаем, какой был разговор с тренером, когда его приглашали в клуб. Если он действительно уходит, то это просто непонятно для нас. Так как это уже будет 18-я замена тренера в «Спартаке» за последние 20 лет. Не понимаю этого. Господину Ваноли посоветовал бы не забывать о том, что «Спартак» — всемирный бренд. Это то же самое, что «Реал», «Арсенал» и так далее», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В четверг журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что московский клуб объявит о прекращении сотрудничества с 49-летним итальянским тренером.

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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