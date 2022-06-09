Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера.

«Честно говоря, не могу понять тренеров, которые приходят на какой-то короткий период и дальше уходят из команды. Так профессиональные тренеры не поступают. Мы абсолютно не знаем, какой был разговор с тренером, когда его приглашали в клуб. Если он действительно уходит, то это просто непонятно для нас. Так как это уже будет 18-я замена тренера в «Спартаке» за последние 20 лет. Не понимаю этого. Господину Ваноли посоветовал бы не забывать о том, что «Спартак» — всемирный бренд. Это то же самое, что «Реал», «Арсенал» и так далее», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В четверг журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что московский клуб объявит о прекращении сотрудничества с 49-летним итальянским тренером.

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.