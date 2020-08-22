Юрий Дюпин: «Рубин» сыграл на пятерку с плюсом"

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Голкипер совершил несколько сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

— Много положительных эмоций. Пацаны терпели, ждали шанс, хорошо играли в обороне, — сказал Дюпин в эфире «Матч премьер». — Ждали, ждали, потом у ЦСКА появлялись открытые зоны, наши быстрые игроки выскакивали в них создавали моменты.

ЦСКА — сложный соперник, особенно у себя дома, и считаю, что мы на пятерку с плюсом сыграли.

Любая победа окрыляет команду, к следующей игре всегда готовишься лучше, потому что хорошее настроение. И тренировочный процесс проходит лучше, и восстановление быстрее.