Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала последнее решение суда по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Верховный суд поставил точку по первому спору между «Спартаком», Газизовым и «Капитальными Активам». Это определение обжалованию не подлежит. Здесь все требования Газизова отклонены, проще говоря — он проиграл. В работе остаются дело о 89 миллионах рублей и дело о восстановлении Газизова на работе. Думаю, что и клуб, и Леонид Арнольдович Федун будут подавать апелляцию. Вопрос только в том, что решение в полном объеме еще не изготовлено — соответственно, апелляцию писать пока не на что. Полный текст уже должен быть изготовлен, но пока его нет. Он будет на днях», — заявила Завьялова.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который занимал эту должность с июля по декабрь 2020 года.

20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.