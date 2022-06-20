«Торпедо» победило «Текстильщик» в товарищеском матче

«Торпедо» 20 июня победило «Текстильщик» в товарищеском матче. Московский клуб взял верх со счетом 3:1.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» победило в Олимп ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

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Товарищеский матч

«Торпедо» — «Текстильщик» — 3:1 (2:0)

Голы: Калмыков, 17 (1:0). Караев, 25 — с пенальти (2:0). Шленкин, 75 — с пенальти (2:1). Саплинов, 77 (3:1).

«Торпедо»: Ботнарь (Довбня, 46), Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Лебеденко (Саплинов, 46), Калмыков, Караев.

20 июня. Бронницы. Стадион «УТЦ».