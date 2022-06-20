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«Торпедо» победило «Текстильщик» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торпедо» 20 июня победило «Текстильщик» в товарищеском матче. Московский клуб взял верх со счетом 3:1.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» победило в Олимп ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

Товарищеский матч

«Торпедо» — «Текстильщик» — 3:1 (2:0)

Голы: Калмыков, 17 (1:0). Караев, 25 — с пенальти (2:0). Шленкин, 75 — с пенальти (2:1). Саплинов, 77 (3:1).

«Торпедо»: Ботнарь (Довбня, 46), Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Нетфуллин, Лебеденко (Саплинов, 46), Калмыков, Караев.

20 июня. Бронницы. Стадион «УТЦ».

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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