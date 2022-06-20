«Динамо» намекнуло на продление контракта с Паршивлюком

«Динамо» в социальных сетях намекнуло на продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

Московский клуб выложил ребус, в котором можно прочесть фамилию Паршивлюк.

По данным «СЭ», московское «Динамо» продлит соглашение с защитником Сергеем Паршивлюком еще на один год. Нынешний контракт с 33-летним защитником истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» 23 матча, отдал 3 голевых передачи.