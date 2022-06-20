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Сегодня, 19:09

«Динамо» намекнуло на продление контракта с Паршивлюком

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в социальных сетях намекнуло на продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

Московский клуб выложил ребус, в котором можно прочесть фамилию Паршивлюк.

По данным «СЭ», московское «Динамо» продлит соглашение с защитником Сергеем Паршивлюком еще на один год. Нынешний контракт с 33-летним защитником истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» 23 матча, отдал 3 голевых передачи.

Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
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