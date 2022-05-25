Юрист рассказал, как могут наказать вратаря «Химок» Лантратова за конфликт с болбоем

Спортивный юрист Илья Чичеров оценил скандальный эпизод с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова во время выездного матча его команды против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Согласно п.3-3.1 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС, «агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока», наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Если нарушение, указанное в части 3 настоящей статьи, произошло после окончания матча, и виновное лицо не было удалено судьей — наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Ситуация выявила очень интересный пробел в регулировании дисциплинарного регламента РФС: поскольку толчок был во время матча (а не после), а судья не удалил Лантратова, отсутствует норма, которая позволила бы применить к нему санкции именно за толчок болбоя.

Однако, помимо толчка, Лантратов позволил себе и ряд нецензурных реплик. В результате, скорее всего, может быть применен пункт 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к настоящему регламенту», — сказал Чичеров «Газете.Ru».

Ответная игра между этими командами состоится в Химках 28 мая.