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Юрист рассказал, как могут наказать вратаря «Химок» Лантратова за конфликт с болбоем

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный юрист Илья Чичеров оценил скандальный эпизод с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова во время выездного матча его команды против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Согласно п.3-3.1 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС, «агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока», наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Если нарушение, указанное в части 3 настоящей статьи, произошло после окончания матча, и виновное лицо не было удалено судьей — наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Ситуация выявила очень интересный пробел в регулировании дисциплинарного регламента РФС: поскольку толчок был во время матча (а не после), а судья не удалил Лантратова, отсутствует норма, которая позволила бы применить к нему санкции именно за толчок болбоя.

Однако, помимо толчка, Лантратов позволил себе и ряд нецензурных реплик. В результате, скорее всего, может быть применен пункт 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к настоящему регламенту», — сказал Чичеров «Газете.Ru».

Ответная игра между этими командами состоится в Химках 28 мая.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/25/17806166.shtml
Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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3
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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