Юрист рассказал, как могут наказать вратаря «Химок» Лантратова за конфликт с болбоем
Спортивный юрист Илья Чичеров оценил скандальный эпизод с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова во время выездного матча его команды против «СКА-Хабаровск» (0:1).
«Согласно п.3-3.1 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС, «агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока», наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.
Если нарушение, указанное в части 3 настоящей статьи, произошло после окончания матча, и виновное лицо не было удалено судьей — наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.
Ситуация выявила очень интересный пробел в регулировании дисциплинарного регламента РФС: поскольку толчок был во время матча (а не после), а судья не удалил Лантратова, отсутствует норма, которая позволила бы применить к нему санкции именно за толчок болбоя.
Однако, помимо толчка, Лантратов позволил себе и ряд нецензурных реплик. В результате, скорее всего, может быть применен пункт 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к настоящему регламенту», — сказал Чичеров «Газете.Ru».
Ответная игра между этими командами состоится в Химках 28 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0