«Оренбург» — «Уфа»: Агаларов открыл счет с пенальти

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился в стыковом матче за право выступления в РПЛ против «Оренбурга». Он открыл счет в первом тайме с пенальти — 1:0.

Агаларов отличился на 19-й минуте встречи.

Ответная встреч пройдет на поле «Уфы» 28 мая.