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«Оренбург» — «Уфа»: Агаларов открыл счет с пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился в стыковом матче за право выступления в РПЛ против «Оренбурга». Он открыл счет в первом тайме с пенальти — 1:0.

Агаларов отличился на 19-й минуте встречи.

Ответная встреч пройдет на поле «Уфы» 28 мая.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Уфа

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
ФК Уфа
1
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Максимилиано Кофрие

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