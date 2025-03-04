Аргентинский юрист Гузман: «ЦСКА осуществляет трансфер Вильягры незаконно»

Юрист из Аргентины Гонсало Гузман заявил, что трансфер полузащитника Родриго Вильягры в ЦСКА из «Ривер Плейт» незаконен.

Ранее сообщалось, что армейцы близки к завершению сделки по покупке 24-летнего футболиста на правах свободного агента.

«ЦСКА осуществляет трансфер Вильягры незаконно. Клуб намерен подписать игрока вне трансферного периода. ЦСКА отправлял мне и моему партнеру Марсело Перейре оффер, так как у нас есть контакты с «Ривером», а затем обратился напрямую к клубу, чтобы провести эту сделку через других агентов. У игрока все еще есть контракт с «Ривер Плейт». Он не бесплатный. Даже при расторжении контракта Родриго должен заплатить клубу 5 миллионов и оставить 50 процентов прав «Ривер Плейт». Это скандал. Мы рассматриваем возможность подачи жалобы в ФИФА», — цитирует юриста Legalbet.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.