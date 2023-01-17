Юрист объяснил, могут ли клубы РПЛ обжаловать решение CAS о приостановке контрактов легионеров

Юрист компании «Lidings» Никита Айрапетов объяснил «СЭ», возможно ли российским клубам обжаловать решение CAS отклонить апелляцию о приостановке контрактов легионеров.

«Решение, вынесенное СAS в отношении возможности приостановления контрактов является окончательным. Обжалование решений СAS возможно в Федеральном суде Швейцарии, но только в случае грубого нарушения процессуальных правил со стороны CAS, например CAS вынес решение по вопросу, который не был заявлен стороной или при нарушении правил состязательности сторон.

Данное дело является продолжением споров российских организаций с решениями ФИФА и УЕФА, которые сильно ограничивают российский спорт, но в нынешних условиях ожидать положительных решение не приходится. В данном случае остается только ждать, когда ФИФА отметит вынесенное решение о возможности приостановки контрактов с российскими клубами», — сказал Айрапетов «СЭ».

13 января стало известно, что CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

Совместную апелляцию на данное решение подали 8 клубов РПЛ: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».