Агент Шлегеля: «У Родриго появились куда более сильные альтернативы, чем «Локомотив»

Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья заявил, что переход защитника «Орландо» Родриго Шлегеля в «Локомотив» маловероятен.

«Сегодня трансфер в «Локомотив» кажется чем-то очень далеким. У Родриго появились куда более сильные альтернативы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее также сообщалось, что к 25-летнему защитнику есть интерес со стороны «Спартака» и «Динамо».

В сезоне-2022 Шлегель провел за «Орландо» 37 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.