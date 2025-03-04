Бабаев: «У ЦСКА с «Зенитом» соглашение — не забираем друг у друга игроков из академий и молодежных команд»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о соглашении с «Зенитом».

— Зделар в «Зените», Круговой переходил в ЦСКА из Питера — джентльменского соглашения больше не существует?

— Нет, почему же? Сделка по Зделару произошла по обоюдному согласию: все три стороны: два клуба и футболист — остались удовлетворены трансферами. Ни с чьей стороны нарушений джентльменского соглашения не было.

— Это соглашение еще существует?

— Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из детско-юношеских академий и молодежных команд мы не будем. Если есть интерес к какому-либо молодому игроку, мы созваниваемся с коллегами и спрашиваем, не против ли они обсуждения перехода. Очень обидно терять игрока, в которого десятилетиями вкладываешь. Длительным соглашением защитить себя сложно: во-первых, максимальный срок контракта с игроком — три года, во-вторых, не со всеми футболистами, которые учатся в академиях, есть договоры. Это как раз почва для злоупотребления со стороны агентов.

— Фернандес, перейдя в «Зенит», не сорвал между клубами джентльменское соглашение?

— В данном случае вопросы тут надо задавать Марио, но не «Зениту» — он ничего не нарушал, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Саша Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА этой зимой. Сине-бело-голубые заплатили за сербского футболиста 1,8 миллиона евро.