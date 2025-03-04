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Бабаев: «У ЦСКА с «Зенитом» соглашение — не забираем друг у друга игроков из академий и молодежных команд»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о соглашении с «Зенитом».

— Зделар в «Зените», Круговой переходил в ЦСКА из Питера — джентльменского соглашения больше не существует?

— Нет, почему же? Сделка по Зделару произошла по обоюдному согласию: все три стороны: два клуба и футболист — остались удовлетворены трансферами. Ни с чьей стороны нарушений джентльменского соглашения не было.

— Это соглашение еще существует?

— Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из детско-юношеских академий и молодежных команд мы не будем. Если есть интерес к какому-либо молодому игроку, мы созваниваемся с коллегами и спрашиваем, не против ли они обсуждения перехода. Очень обидно терять игрока, в которого десятилетиями вкладываешь. Длительным соглашением защитить себя сложно: во-первых, максимальный срок контракта с игроком — три года, во-вторых, не со всеми футболистами, которые учатся в академиях, есть договоры. Это как раз почва для злоупотребления со стороны агентов.

— Фернандес, перейдя в «Зенит», не сорвал между клубами джентльменское соглашение?

— В данном случае вопросы тут надо задавать Марио, но не «Зениту» — он ничего не нарушал, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Саша Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА этой зимой. Сине-бело-голубые заплатили за сербского футболиста 1,8 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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