Юрист Добровинский: «ЦСКА был обязан отпустить Медину в сборную Парагвая»

Юрист заявил, что ЦСКА был обязан отпустить парагвайца Медину в сборную

Юрист Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с хавбеком Хесусом Мединой, которого ЦСКА не отпустил в расположение сборной Парагвая на матчи отбора к чемпионату мира-2022.

«Что касается ситуации с Хесусом Мединой, ЦСКА должен хорошо понимать, что делает, поскольку у них есть свои юристы. На мой взгляд, они были обязаны его отпустить. Согласно букве закона — обязаны, это мое понимание. Как будет развиваться эта история дальше — посмотрим», — сказал «СЭ» адвокат Александр Добровинский.

25 января в комментарии «СЭ» директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами ФИФА.

Медина стал игроком ЦСКА 17 января 2022-го. Хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Сити».