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Юрист Добровинский: «ЦСКА был обязан отпустить Медину в сборную Парагвая»

Юрист заявил, что ЦСКА был обязан отпустить парагвайца Медину в сборную
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Instagram

Юрист Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с хавбеком Хесусом Мединой, которого ЦСКА не отпустил в расположение сборной Парагвая на матчи отбора к чемпионату мира-2022.

«Что касается ситуации с Хесусом Мединой, ЦСКА должен хорошо понимать, что делает, поскольку у них есть свои юристы. На мой взгляд, они были обязаны его отпустить. Согласно букве закона — обязаны, это мое понимание. Как будет развиваться эта история дальше — посмотрим», — сказал «СЭ» адвокат Александр Добровинский.

25 января в комментарии «СЭ» директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что Федерация футбола Парагвая нарушила порядок вызова игрока в национальную команду, предусмотренный правилами ФИФА.

Медина стал игроком ЦСКА 17 января 2022-го. Хавбек перешел в российский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Сити».

РПЛ
Сборная Парагвая по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Чемпионат мира по футболу 2022
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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