Юрист Анцелиович рассказала, что может ожидать Промеса после приговора
Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.
Футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата в июле 2020 года.
«Конечно, если с Промесом будет прекращен договор из-за того, что он уедет отбывать приговор, то будет считаться, что договор был расторгнут по инициативе игрока. Это повлечет за собой все последствия, применимые при расторжении по вине игрока. Может ли клуб заранее прекратить договор с игроком из-за уголовного обвинения? Тут зависит от условий договора, инициативы клуба. Регламент в качестве основания не предусматривает такую возможность, однако некоторые стандартные формы предусматривают», — сказала Анцелович «СЭ».
Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.
В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.
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|В
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|П
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1
|Зенит
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|7
|2
|74-20
|70
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2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
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3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
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4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
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5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
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6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
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7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
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8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
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9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
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10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
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11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
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12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
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14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
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15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
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16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
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ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
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Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|20
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Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9