Тимощук о Дуране: «Юмор может быть, но главное, чтобы не вредил»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» оценил выступление нападающего Джона Дурана в сезоне-2025/26.

«Будем стараться работать с Дураном, все можно улучшить. Юмор может быть, он не только по отношению к Дурану, к другим игрокам тоже. Главное, чтобы юмор не вредил», — сказал Тимощук «СЭ».

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года. 22-летний форвард забил 2 гола в 9 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» набрал 62 очка после 28 встреч и занимает второе место в таблице чемпионата России.