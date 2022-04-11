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Маслов — о победе над «Арсеналом»: «Спартак» показал классный футбол, замечательно сыграли!"

Маслов отреагировал на победу «Спартака» над «Арсеналом»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Замечательно сыграли! Как может быть иначе, когда твоя команда набирает три очка? «Спартак» показал классный футбол, мне понравилось. Абсолютно заслуженно победили «Арсенал». Что не получилось в первом тайме? Нашей команде просто не везло. Во второй половине встречи дела обстояли значительно лучше», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).

Павел Маслов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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Арсенал – Ростов
 - : -
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Сочи – Локомотив
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