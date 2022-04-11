Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Замечательно сыграли! Как может быть иначе, когда твоя команда набирает три очка? «Спартак» показал классный футбол, мне понравилось. Абсолютно заслуженно победили «Арсенал». Что не получилось в первом тайме? Нашей команде просто не везло. Во второй половине встречи дела обстояли значительно лучше», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место.

Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).