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Сегодня, 14:45

Юран: «Дзюба и Глушаков усилили бы любой клуб, включая «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что полузащитник Денис Глушаков и нападающий Артем Дзюба сейчас смогли бы усилить любую команду в РПЛ.

— Недавно Олег Романцев сказал: окажись Дзюба с Глушаковым в одном клубе, это была бы по-настоящему ударная связка.

— А я к сказанному Олегом Ивановичем добавлю, что в паре они могли бы усилить любую команду, включая «Спартак». Кроме, пожалуй, «Зенита», у которого своя селекционная стратегия. Я работал с Глушаковым — это настоящий профессионал, который в «Химках» был не только образцом на тренировках и лидером в игре, но и моим помощником.

В зимнее трансферное окно Глушаков покинул «Химки» и перешел в «Пари НН», а Дзюба подписал контракт с «Локомотивом».

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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