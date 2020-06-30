Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футбольного клуба «Химки». Подмосковная команда завоевала право выступать в РПЛ и прошла соответствующее лицензирование в РФС, но может отказаться выступать в премьер-лиге из-за недостаточного бюджета.

— «Химки» не будут играть в РПЛ, потому что нет денег, — считает Губерниев. — Я поддерживаю позицию губернатора и министерства спорта региона: будут спонсоры — «Химки» будут в премьер-лиге. Бюджетные деньги слишком жирно тратить на РПЛ. Пока тренеры будут ходить к главе региона и подписывать игроков на десятки и сотни миллионов, я категорически против, как житель Сходни, которая является частью Химок. Эти деньги есть, куда потратить в Московской области. Сережа Юран, сказав, что пришел вместе со спонсорами, несколько слукавил. Хочется спросить: «Где ты, Сергей? Ау!» (Евгений Белоусов)